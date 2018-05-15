宜進處分彰化廠土地 獲利大進補 首季EPS 1.58元 創歷史次高

宜進 (1457) 處分彰化花壇鄉中山路一段 91 號、91-1 號土地及廠房，處分收益 3.8 億元，挹注第一季獲利，今年第一季 EPS 1.58 元，創歷史次高獲利紀錄。宜進去年處分杭州廠土地，於去年第四季入帳，以致於第四季獲利大進補，EPS1.61 元創歷史新高，今年 2 月該公司又處分花壇廠房土地，再度有大筆處分收益落袋。



宜進近年來已轉型為控股公司，持有 27.7% 的宏洲 (1413) 股權，也擁有 38.53% 光明絲織 (4420) 股權，還有未上市億東纖維，三家子公司今年都有望獲利，可望帶動宜進今年營運表現。



此外，宜進因手握大筆資金，近來頻頻獵地，今年購入南港辦公大樓後，又買下大東紡織 (1441) 台中土地，並向遠雄 (5522) 購入汐止辦公大樓，頗看好商辦大樓潛在商機。

