東元Q1 EPS0.27元與去年同期相當 將攜手三菱重工維特斯攻離岸風電

東元 (1504) 公布首季合併營收 121.56 億元，較去年同期 119.16 億元微幅成長，稅前盈餘 8.53 億元，稅後淨利 5.92 億元，EPS 為 0.27 元，與去年同期相當。東元首季營業利益從去年同期 8.99 億元微幅增加至 9.07 億元，稅前盈餘 8.53 億元，優於去年同期 8.44 億元，但因今年營利事業所得稅從去年 17% 提高至 20%，導致稅後淨利從去年同期 6.35 億元降至 5.92 億元。



東元自結 4 月合併營收 43.14 億元，比去年同期微幅增加 0.13%；累計前 4 月合併營收 165.92 億元，也較去年同期增加 2.15%。



東元下午也將與三菱重工維特斯共同執行長 Lars Bondo Krogsgaard 簽訂離岸風機發電機合作備忘錄，未來在台灣及東南亞銷售。