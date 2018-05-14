恩德Q1轉盈每股賺0.13元 訂單看到年底 法人估今年每股盈餘上看1元

工具機廠恩德 (1528) 董事會通過季報數字，單季稅後淨利為 2358 萬元，每股盈餘 0.13 元，相較去年同期每股虧損 0.09 元呈現轉虧為盈；董事長廖文嘉指出，目前在手訂單 20 億元，能見度已看到年底，第二季及第三季為傳統旺季加上德國 MATEC 訂購效益逐步發酵下，今年營運會明顯優於去年。法人估，恩德今年營收將可突破 50 億元大關，每股盈餘上看 1 元。事欣科 (4916) 目前持股恩德比重為 13.4%，在入主恩德後積極加重切削非金屬加工機營運比重，帶動 2017 年合併營收攀史上新高達 44.6 億元，但因去年第一季受到匯損衝擊，單季匯損逾 2000 萬元；今年首季相較去年同期轉盈，不僅本業獲利 1444 萬元明顯攀升，業外有匯兌收益 800 萬元，使得單季稅後淨利 2358 萬元，每股盈餘 0.13 元，而首季毛利率下滑至 25%，主要為原料成本上漲、新台幣升值及德國公司營收占比增加所致。



恩德前 4 月營收 17.4 億元，較去年同期增加 51.10%。董事會也決議辦理 2 萬張現金增資，預計本月底送件，7 月完成，每股價格暫定為 16 元，將募資 3.2 億元資金。



恩德今年資本支出約 3000 萬元，主要用於擴充台中梧棲廠，繼去年完成擴產三分之一後，今年還會再進行擴增三分之一產能，屆時產能將可增加 4 億元。



恩德轉投資總格，去年營收近 10 億元，每股盈餘 5 元，今年前 4 月營收 4.6 億元，全年營收將達 12-13 億元，預計 9 月登錄興櫃，明年送件轉上櫃，將成為恩德獲利的小金雞母。



此外，董事長廖文嘉看好恩德營運，去年加買持股 2000 張，今年又增加持股 1500 張，累積持股達到 3500 張，大股東買超自家公司股票，顯示對自家營運長線看好。