台股量能回溫 宏遠證、康和證、大慶證P/B比偏低 均在0.7倍以下

台股量能回升，證券商營運步出證交所稅課徵以來谷底，但股價表現與營運不同步，以上週五 (11 日) 除了福邦證 (6026) 股價淨值比 (P/B) 有 1 倍，來到 1.12 倍，根據統計，逾半數證券股的股價淨值比還不到 1 倍，近一個月 P/B 值最低的三家券商分別是宏遠證 (6015)、康和證(6016) 及大慶證 (6021) 等三檔，P/B 值皆在 0.7 倍以下。以上週五收盤為基準，分析金融證券族群 P/B，玉山金 (2884) 最高為 1.43 倍，中信金 (2891)1.35 倍居次，第一金(2892)1.31 倍居第三，國泰金(2882)、兆豐金(2886)、華南金(2880)、富邦金(2881)、福邦證、彰銀(2801)、京城銀(2809)、合庫金(5880)、台新金(2887) 等個股都在 1 倍以上。



聯邦銀 (2838)P/B 為 0.57 倍為最低，其他 P/B 不及 1 倍，宏遠證 0.6 倍、康和證 0.64 倍、大慶證 0.67 倍、遠東銀 (2845)0.74 倍、安泰銀 (2849)0.74 倍、臺企銀 (2834)0.75 倍、群益證 (6005)0.78 倍、台中銀 (2812)0.79 倍、日盛金 (5820)0.79 倍、致和證 (5864)0.8 倍、統一證 (2855)0.8 倍、元大金 (2885)0.8 倍、元富證 (2856)0.82 倍、永豐金 (2890)0.86 倍、國票金 (2889)0.89 倍、大展證 (6020)0.91 倍、開發金 (2883)0.97 倍等。



自 2015 年起的台股每季平均成交量，除了 2016 年第二季、第四季的平均成交量不到千億元之外，當中 12 季當中，有 10 季的成交均量都有千億元以上的水準，證券股受惠於台股萬點行情持續升溫，去年獲利普遍成長，整體 P/B 比仍處於低檔水準，過去的 12 季，平均 P/B 值皆低於 1 倍。