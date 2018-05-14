〈美中貿易談判〉中國副總理劉鶴計畫周二前往美國磋商貿易問題

據兩位知情人士透露，中國國務院副總理劉鶴計畫周二赴美進行磋商，暗示在美國總統唐納德 · 川普給深陷困境的電信設備製造商中興通訊一線生機之際，中美兩國之間的貿易緊張局勢有所緩和。

其中一位知情人士表示，中國商務部長鍾山以及商務部、財政部和外交部的副部長以及央行副行長將與劉鶴同行。因計畫未公開，兩位知情人士均要求匿名。

川普周日早間發布推文表示，他與習近平正在一同努力，尋找途徑令中興通訊快速恢復經營。由於中興通訊違反了 2017 年一項與伊朗和北韓交易相關的制裁和解方案，並於其後謊報信息，美國政府切斷了這家龐大的中國企業與美國供應商之間的業務往來。

此舉標志著川普態度的極大轉變，他之前曾試圖利用任何可能的談判籌碼，來縮窄美國與中國之間的貿易逆差。川普說，美國「商務部已接到指示來解決此事！」，因為「中國丟掉了太多的崗位」。

目前還不清楚川普是否因此而得到任何回報。但是，知情人士周一表示，中國監管機構已重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反托辣斯審核；早些時候，相關工作因中美貿易摩擦加劇而被束之高閣。

若交易獲得批准，將標志著中美又從貿易戰的邊緣後退了一步。高通對此不予置評。中國商務部和國務院新聞辦公室未回覆尋求置評的傳真。

（本文為谷歌翻譯，經彭博新聞編輯審校。）