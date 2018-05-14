事關中美貿易戰 本月還有這項重要表決不能錯過

川普推特出手救中興，中美貿易戰似乎峰迴路轉。但中國企業的麻煩卻遠沒有就此結束。

據路透社，美國參議院金融委員會上周五（5 月 11 日）稱，一項由擔憂中國收購美國關鍵技術而起、旨在加強在美對外投資監管的議案將於本月進行投票表決。

上述媒體分析稱，議案加上美國眾議院的一項相應措施，將擴大美國外資投資委員會（CFIUS）的職權範圍，並希望在中國尋求生產高附加值產品時，限制中國收購美國高科技。

去年 11 月，參議院共和黨二號人物 John Cornyn 提出該議案。上周五，他在聲明中表示，「中國越來越經常將投資當作武器使用，因此加強跨部門審查，以保障軍事、軍民兩用技術和專有技術是國家安全的當務之急。」

作為被 Cornyn「委以重任」的跨部門機構，CFIUS 由 9 個政府機構的首長和 5 個觀察部門組成。其中，美國財長是委員會主席，其他成員包括國防部部長、國土安全部部長等。

簡單來說，CFIUS 主要負責審查商業交易是否對美國國家安全造成威脅。若答案為「是」，他們將建議總統發出禁令。

據美國獨立智庫外交關係協會（CFR）介紹，2017 年，向 CFIUS 提交交易文件的企業已經從 2009 年時的 65 家上升到 240 家，其中 40% 遭到調查。

今年 3 月，CFIUS 就曾建議川普，禁止高通和博通任何「本質上等同於」併購交易的計劃 CFIUS 對該起併購案進行了調查並指出——博通收購高通將破壞高通在 5G 無線技術上的領導地位，並將為華為在該技術上獲得主導地位打開大門。

英國《金融時報》稱，上文提及的議案呼籲對入境投資進行嚴格審查，其着重關注點是科技行業。而此前開打的中美貿易戰也正是聚焦於「中國製造 2025」行業。

4 月 3 日，美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業。美國貿易代表署表示，清單針對的是中國「迫使」美國公司將技術和知識產權轉讓給中國本土公司的「不公平」政策。

有觀點稱，議案將抑制科技行業的活力。《金融時報》援引美國財政部前官員 Tony Fratto 稱，美國必須謹慎行事，莫令對美國經濟日益重要的入境投資降溫。

在創造高質量的美國就業和拉動美國經濟增長兩個方面，外國直接投資（FDI）發揮着關鍵作用。在實現經濟增長的同時，抑制外商直接投資，這很困難，甚至是不可能做到的。

《華爾街日報》此前報導，早在今年的貿易限制舉措公布以及中美貿易緊張局勢明朗之前，中國企業和投資者在美國的收購活動就已經放緩，去年中國對美投資額下降 36% 至 294 億美元。

反觀 2016 年，新華社則援引商務部數據顯示，我國對美非金融類直接投資 195 億美元，年增率增長 132.4%。根據美國榮鼎集團數據，2016 年中國在美直接投資是 2015 年的 3 倍。