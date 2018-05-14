滬指周一收漲0.34% 金融股走強

周一早盤，滬深兩市小幅高開，隨後指數分化，滬指在保險、白酒板塊的帶動下衝高，創業板錶現相對較弱，盤中數次翻綠。午後，上滬指震蕩回落，保持在5日均線上方整理。創業板指錶現相對較弱，臨近尾盤下挫。滬指收報3174.03點，漲0.34%，成交額1724億。深成指收報10671.46點，漲0.35%，成交額2347億。創業板收報1830.98點，跌0.21%，成交額787億。

行業板塊方面，食品飲料、家用電器、電子、非銀金融等行業指數漲幅居前;而國防軍工、計算機、機械設備、輕工製造等行業指數跌幅居前。概念股方面，5G概念、富士康概念、钴、觸摸屏等概念板塊漲幅居前;而海南省國資、海南旅遊島、土地流轉、賽馬等概念板塊跌幅居前。

值得註意的是，樂視網(300104-CN)今日尾盤一度跳水逾7%，收盤依然大跌逾3%。樂視網午後在業績說明會上錶示，公司存在被暫停上市的風險。

熱點板塊上，5G概念股全面走強，中富通(300560-CN)、神宇股份(300563-CN)漲停，移為通信(300590-CN)、飛榮達(300602-CN)等股均漲超3%。消息面上，中興事件迎轉機，美國總統特朗普推特發文稱，“將為中興提供一種很快恢復業務的途徑”。

富士康擬大面積鎖股發行股份，富士康概念大漲，安彩高科(600207-CN)、科創新源(300731-CN)等3股漲停。

技術上目前滬指已經5個交易日站在30日均線之上，中短期均線都得到了一定程度的修復，反彈勢頭良好，唯一美中不足的是成交量一直低迷，近期經濟數據顯示一季度石油、化工、煙酒和醫藥的高景氣行業整體錶現較好，目前的市場熱點也一直圍繞在這幾個高景氣板塊，上漲邏輯清晰。今天銀行保險的活躍，也為後期挑戰3191到3224之前缺口位置創造了較好的市場氛圍。

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