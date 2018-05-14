媒體：中國重啟對高通收購恩智浦半導體的審核

5 月 14 日，界面援引媒體消息稱，中國監管機構已重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反壟斷審核，恢復此前因中美貿易糾紛而實際陷入停滯狀態的審核工作。

據報導，中國商務部正在推進對該收購案以及所需救濟措施細節的審核。對高通交易的審核結果尚不確定，可能仍會推遲。

高通公司今日宣布，已將收購恩智浦半導體交易的有效期延長至 2018 年 5 月 25 日下午 5 點。此前高通已經多次延長這筆交易的有效期限。

高通收購恩智浦 一波三折

2016 年 10 月，高通宣布斥資 380 億美元收購恩智浦公司，包括債務在內，高通的收購成本將高達 470 億美元。這筆收購將是半導體行業歷史上規模最大的一筆交易，能夠幫助高通成為快速增長的汽車晶片市場的領頭羊。

要完成這筆交易，高通共需要得到全球 9 個國家監管部門的批准。高通原本希望 2017 年內完成收購交易的相關審核程序，但是去年在歐盟不斷碰壁。到了今年 1 月，歐盟委員會終於通過了審核。這也意味著，美國、俄羅斯、歐盟、韓國等 8 個主要國家或地區的市場監管機構都批准了這樁收購案，僅剩中國商務部還未做出決定。

對於這筆交易，中國商務部新聞發言人高峰上個月表示，商務部正在根據《反壟斷法》的規定，依法對高通收購恩智浦半導體股權案進行審查。

高峰稱，由於該交易在行業內將產生深遠的影響，對市場競爭可能不利，調查機關需要花費大量的時間調查取證和分析，並已就此交易向高通公司提出競爭關注，與高通公司就如何消除交易產生的不利影響進行磋商。對於高通公司已經提出的救濟措施的方案，調查機關進行的市場測試初步反饋認為，高通公司方案難以解決相關市場競爭問題。

如果得不到中國商務部的批准，高通需要向恩智浦半導體支付 20 億美元的解約費。

中興「死裡逃生」

就在中國重啟對高通收購恩智浦半導體的審核這則消息傳出不久前，此前已經進入死亡倒計時的中興通訊也迎來了轉機。

當地時間 5 月 13 日，美國總統川普在 Twitter 上發文稱，習近平主席和他正在共同努力，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑。在中國已流失了太多工作崗位，他已指示商務部完成這項工作。