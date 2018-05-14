宏遠研發創新布種有成 5/15起展出PTFE纖維 創造高值紡織品新局面

宏遠 (1460) 將於明 (15) 日一連三天，於台北科技大學舉辦 2018 年新產品發表暨自辦展，展出與紡綜所、中科院火箭飛彈研究所、台灣美罩科技、總成實業、英特博嵐等共同開發的「高功能型前瞻性材料 - PTFE 纖維」。PTFE(聚四氟乙烯)纖維由宏遠尖端技術研究所，以人文加上科學的創新理念，與國家研究單位及不同業域專家與經營者成立纖維發展聯盟，透過聯盟團隊的研發經驗與整合研究，成為全台第一間以「載體紡絲法」開發出「PTFE 纖維紡絲」的紡織工廠，為台灣紡織產業創造高值紡織品的全新局面。



PTFE 纖維屬於高性能有機纖維，具有抗酸抗鹼、抗各種有機溶劑的特點，幾乎不溶於所有的溶劑。



同時，聚四氟乙烯具有非常好的耐溫性 (攝氏 - 195 度~ 250 度)，它具有塑料中最低的摩擦系數，是理想的無油潤滑材料。經過高溫淬煉的 PTFE 纖維，屬於高附加價值冶金織物，可廣泛應用在航太國防領域、醫療與長期照護、以及高張力運動機能性衣物。



目前團隊已開發出「醫療與長照專用低摩擦衣」、「輕量自潔型透氣跑鞋」與「低摩擦超馬運動襪」等高張力運動配件。透過聯盟平台，宏遠向國際展現領航製造商的研發能量，並將持續研發更多創新布種，讓台灣紡織驚豔國際。

