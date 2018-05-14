〈萬點將滿周年〉台股高檔盤旋重在選股 後市聚焦5大產業

台股站穩萬點在 5 月 23 日即將滿周年，尤其又搭上 520 行情蠢動，台股處在高檔盤旋，選股策略也更加困難，對於後市，法人建議可以聚焦 2018 年成長性佳的族群包括：高速運算、物聯網、MINI LED 等，以及供需持續緊張的產業包括：被動元件、矽晶圓等 5 大產業。

元大高科技基金經理人吳宛芳表示，近期市場對於中美雙方貿易戰關注已較淡化，反可留意第一季財報與 4 月營收績優個股，及今年營運展望較佳的公司。外資近期有回流跡象，但是仍要留意變數包含：國際政經情勢發展以及美元指數等是否進一步牽動資金流向。

吳宛芳表示，產業上關注蘋果 (APPLE) 等重要企業財報與展望，能否擺脫銷售低潮，將影響台灣相關供應鏈表現，由於目前蘋概股評價皆處於相對低檔，留意相關供應鏈買點。

群益店頭市場基金經理人沈萬鈞也認為，台股現階段處於高檔，目前大盤處於驚驚漲格局，現階段策略仍將著重選股，逢低拉回都是買點。



目前選股難度增加，基金經理人佈局方向是否能跟上市場趨勢，也會影響績效明顯分歧，吳宛芳表示，目前看好 2018 年成長性佳的族群包括：高速運算、物聯網、MINI LED 等，以及供需持續緊張的產業包括：被動元件、矽晶圓等，傳產則以機械為主。

以選股策略來看，沈萬鈞則認為，5G、AI、3D Sensing、車用仍為長多趨勢，部分個股回檔後仍可逢低布局。沈萬鈞說，第二季底 Computex 展各品牌將推出相關 Gaming 機種搭載 Nvidia 平台，值得留意；而 3D Sensing 相關個股第二季開始推出新機，亦可逢低加碼布局。

此外，看好 MLCC、Wafer 漲價仍將持續，伺服器相關個股隨 Purley 出貨增溫，供應鏈需求可望回升；而車用電子、雲端網通為長期趨勢；生技類股則受惠於新藥通過認證，後續營收貢獻亦值得期待。