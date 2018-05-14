廣明旗下達明機器人與歐姆龍簽訂戰略合作協定 盤中股價走揚

廣明 (6188) 旗下達明機器人宣布與歐姆龍株式會社 (Omron Corp.) 在協作型機器人領域簽訂戰略合作協定。盤中股價走揚。達明機器人在臂式協作型機器人領域擁有領先技術，此款機器人主要用於產線，與人類進行共同作業。在此合作架構下，雙方計畫於 2018 年底，以達明生產的臂式協作型機器人「TM 系列」作為雙方合作品牌通過歐姆龍全球銷售管道提供給客戶。此外，共同開發的下一代協作型機器人，更可搭配歐姆龍的各類工業自動化 (FA) 機器，致力於實現革命性的人機協同產線。



除「TM 系列」的產品外，達明機器人的高機能移動產品系列─TM5M、TM12M、TM14M，這三種型號可與歐姆龍生產的自動搬運移動機器人 「LD 系列」順暢對接，輕鬆組裝。作為能夠主動避開行人或障礙物的貨物運送自動型協作型機器人，移動機器人已經廣泛應用於全球各地的工廠和物流設施，與人類共用同一空間的同時安全進行運送作業。使用者在移動機器人上載入達明的高機能移動系列，機器人除搬運貨物之外，還可以拿取貨物並置入機頂托盤內的進行取放功能，並處理搬運前後的作業。



達明機器人董事長何世池表示，達明機器人在智慧的基礎上兼顧使用彈性與安全性。達明的目標是通過技術革新改善人類的生活，透過與歐姆龍的合作，朝這個目標又前進了一大步。