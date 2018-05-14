瑞聲科技(02018-HK)一季度淨利潤同比增6%至11.26億元

瑞聲科技(02018-HK)公布，2018年第一季度，在供應鏈疲弱的情況下，集團錄得強勁的收入和淨利潤增長，按年分别上升10%及6%，至46.38億元人民幣(下同)及11.26億元；整體而言，每股基本盈利按年上升7%至0.92元；因外幣收入佔比及人民幣按年升值7.5%影響，加上産品組合改變，毛利率下降3.6個百份點，淨利潤部份受益於投資公允價值收益及稅務優惠，本季度的淨利潤率達到24.3%；在新的SLS平台以及聲學規格升級周期的推動下，2018年第一季度的聲學業務收入按年增長27%。

近期發生的中美貿易摩擦，對公司業務運營，並沒有構成甚麼影響。公司將繼續監控進一步的發展，對公司業務運營帶來的影響。

在光學業務方面，塑膠鏡頭為2018年第一季度收入作出了顯著的貢獻。隨著產能的擴充，塑膠鏡頭的生產效率不斷提高。與此同時，基於晶圓級玻璃(WLG)混合鏡頭解決方案的創新性能，業界於新型號中加速采用混合鏡頭設計。集團正考慮進一步擴大塑膠鏡頭及晶圓級玻璃(WLG)的產能;及集團業務於安卓智能手機的滲透率持續增加：聲學、觸控馬達、無線射頻結構件及光學業務在安卓智能手機均錄得收入按年增長。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)