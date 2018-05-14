力達-KY首季每股賺1.84元 擬斥資近23億元建廠

力達 - KY(4552)董事會通過第一季財報，單季稅後淨利為 1.84 億元，年減 4.7%，每股稅後盈餘為 1.84 元，並通過新建廠房投資案，計畫斥資約人民幣 4.89 億元 (約折合新台幣 22.9 億元) 著手規畫興建新力達園區，預計第三季啟動第一期興建工程，2-3 年內完工。 力達第一季合併營收 18.87 億元，年成長 5.5%，營業毛利為 4.5 億元，較去年同期成長 3%，毛利率為 23.9%，較上季 21.8% 大幅回升，營益率為 16.3%，稅後淨利為 1.84 億元，較去年同期減少 4.7%，每股稅後盈餘 1.84 元。



力達指出，去年各項國際原物料價格大幅攀升，公司已於今年農曆前後針對各項產品價格進行調漲動作，有效減緩成本壓力，由 3 至 4 月營收表現來看，顯示出市場普遍接受產品調漲，惟受到業外匯兌損失調整影響，稅後淨利率下滑至 9.8%。



主要產品營收比重，螺桿出貨比重持續位居首位，第一季活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別占 37.4%、47.3% 及 12.9%，螺桿主機自製計畫於今年 3 月正式到位後，正緊鑼密鼓進行測試及試產，正式自製後對未來營運擴充及拓展其他應用領域有絕對正面影響。



力達控股目前既有泉州廠房為主要研發重鎮及生產製造基地，近年公司致力於轉型高端空壓機廠商，亦在優化產品比重上有顯著成效。現為配合中國政府對工業用地的政策規畫，同時考量既有泉州廠區已無法滿足企業發展及未來市場需求下，董事會決議通過投資力達新廠，未來將全力發展高階節能高效型之螺桿壓縮機，預計搬遷啟用後，將提升整體高端空壓機生產品質及銷售。

