力達-KY螺桿主機自製Q2量產 毛利率可望攀升

力達 - KY(4552) 指出，因應螺桿機已正式躍升為主要出貨產品，整合上游關鍵零組件計畫逐步落實，去年通過的螺桿主機自製計畫，首發將於第二季進行量產，在正式自製後除能提升在空壓機市場研發地位外，亦可維持螺桿主機供應及品質穩定並提升毛利率。力達受惠自動化設備需求熱度續增，中高端通用型空壓機出貨拉抬下，3 月份合併營收達 6.39 億元，月增 3%，年增 13.5%，創下同期單月新高。



力達指出，去年各項國際原物料價格大幅攀升，公司已於今年農曆年前針對各項產品價格進行調漲，符合行業及同業現況，亦能有效減緩成本壓力。



力達表示，由 3 月營收表現來看，顯示出市場已充分接受產品漲價，銷量並未受影響，不減反增。



3 月份主要產品營收比重來看，仍以中高階機種出貨為重，活塞機、螺桿機、 渦旋機分別占 37.0%、47.8% 及 12.9%；高階成長動能及比重仍將視為影響獲利能力之重要關鍵。



力達指出，針對終端市場需求將產品多樣化，亦能增加行業整體方案配置的靈活性及選擇性，以智能、服務導向為主的 F 系列及陸續會於第二、三季推出無油渦漩機及兩極節能螺桿機，全年高階應用出貨目標達 60% 以上，對獲利貢獻也可望逐漸提升。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』