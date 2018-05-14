特朗普釋善意 中興(00763-HK)能死裏逃生？

當地時間5月13日，美國總統特朗普在Twitter上發文稱，習近平主席和他正在共同工作，為中興通訊(00763-HK)提供一條快速恢覆業務的途徑，否則中國會流失太多工作崗位，他已指示商務部完成這項工作。

財經認為，這意味著已經進入死亡倒計時的中興通訊命運得到反轉。

今早5點40分，白宮發言人稱，特朗普預計商務部長羅斯將獨立判斷並解決中興的監管問題。特朗普當局正與中國就中興通訊問題以及一些其他雙邊關系問題進行溝通。美國總統特朗普關於中興通訊的推特凸顯了「自由、公平、平衡、互利」的中美經貿關系的重要性。

對此，環球時報評論稱，無論美方當時做那個制裁是出於什麼原因，特朗普總統的最新宣布都是值得歡迎的好決定。恢覆對中興的供貨既有利於中興和它的美國供貨商，也將有利於維護美國的商業信譽。

中興向美國相關部門表示，集團未能遵守和解協議，是因為內部控制失誤，並不存在系統性欺騙的計畫，又認為對其銷售禁令處罰過重。

中美兩國本月初就貿易問題進行了第一輪的談判，中國亦趁機就中興一事向美國提出嚴正交涉。第二輪的談判將於美國進行，中國國務院副總理劉鶴將會訪美，惟官分仍未正式公布確實會面時間，有市場消息指，最終會面日期要視乎中美官員的預備談判是否取得進展，劉鶴原定本周訪美的計畫有機會延遲一周。報道又提到，中美在即將舉行的談判中，會繼續就中興事件進行磋商。

中興冀暫停執行禁令

事實上，中興被下禁令至今接近一個月，中興仍在尋求解決方案，並向美國相關部門提出暫停執行拒絕令的申請，以及提交更多補充資料。不過，中興的業務明顯受影響，更於上周三(9日)發公告指，其主要經營活動因拒絕令的影響已無法進行。有報道稱，美國商務部正在審查中興的申請。

中興去年承認違反美國對伊朗的制裁措施，雙方達成和解協議，中興須向美國政府支付8.9億美元罰款，另暫緩繳交3億美元罰款。於今年4月，美國商務部裁定中興違反和解協議，並對其作出更嚴厲的處罰。

*本文來源包括華爾街見聞

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