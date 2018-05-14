杜絕「殼股」 港新股申請須交代上市後發展大計

為杜絕半新股上市後轉眼易手，傳香港監管機構在審批上市申請時，將特別留意新股公司如何闡述上市後發展大計，如果公司管理層未能清楚說明，當局不會輕易放行。此外，證監會早前透露，港交所即將會就打擊借殼上市的方案諮詢市場業見，但有業內人士擔心，加強監管反而會推高殼價。

過去半年，有至少 6 檔半新股宣告易手，而這些股份通常只是掛牌一年多便賣盤。以去年 3 月底掛牌的建築及機電工程承辦商 SHIS(1647-HK) 為例，該公司在 5 月初宣布易手，由大陸區塊鏈投資者姚勇杰以及免稅消費品零售商朱廣平收購，SHIS 股價隨即暴漲，上週三 (9 + 日) 大漲 85%，翌日再漲 76%，股價在 2 個交易日狂飆 2.3 倍。

SHIS 股價

連同 SHIS 在內，5 月已經有 3 檔半新股易手，包括劍虹集團 (1557-HK) 以及膳源控股 (1632-HK)。《星島日報》引述市場人士指出，大陸資金對香港殼股的需求仍很殷切，使得殼主叫價甚高，動輒開價港幣 7 億元至港幣 8 億元。

除了膳源是從事餐飲之外，近期賣盤的半新股大多是從事建築相關行業。早在今年 3 月，證監會企業融資部執行董事何賢通便曾點名批評，指建築行業屬「啤殼」高危行業。

港交所在 2016 年發出業內人士稱為「啤殼 7 宗罪」指引，列出被視為「啤殼」的特徵，包括上市市值很低、財務表現僅僅符合上市最低要求、上市開支佔集資額的比例甚高等等。

不過，「7 宗罪」指引未能阻擋殼股上市熱潮，在今年 4 月，港交所再發指引信，強調上述 7 項指引並非清單，港交所會視乎申請上市公司的整體情況，來決定是否容許該等公司上市。

據了解，有鑑於「啤殼」成風，監管機構近期在審批新股上市之時，對於新股公司上市後的發展計畫特別注重，向新股公司提出查詢時，這方面往往問得分外仔細，成為能否通過上市審批的關鍵之一。

另一方面，何賢通在 4 月底透露，證監會與港交所正合作研究如何加強監管借殼上市，而港交所將盡快就新的規管方案諮詢市場意見。

對於當局計畫出招，安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，要加強監管並不容易，因為要顧及公司上市後正常的股權轉讓以至收購合併交易。他認為加強披露是較理想的做法，如果監管太嚴，反而會推高殼價。