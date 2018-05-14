【大行報告】廣發：4月M1-M2增速維持低位、中長期貸款佔比下降

廣發銀行業發錶研報指，4月，新增人民幣貸款1.18萬億元，同比多增797億元;社融增量為1.56萬億元，同比多增1725億元。4月末，M2同比增長8.3%，環比上升0.1 Pct;M1同比增長7.2%，環比上升0.1 Pct。“社融存量-財政存款”同比增速為10.30%，環比上升0.01Pct。該行總量解析稱，這是約束和需求雙強下的褲腰帶效應。

4月份各項金融數據環比有些許回升，這主要發生在強約束和強需求階段，比如2010年、2013年，我們把這種季初回升定義為約束和需求雙強下的褲腰帶效應。季初的回升是暫時的，對應季末的監管壓力，我們認為後面兩個月金融數據可能會再次回落。即便季初信貸和社融數據有所回升，但總量數據M2增速、“社融存量-財政存款”增速在低基數的條件下依然低迷，反映總體的貨幣供應依然偏緊。

從結構上來看，4月末，“M1同比-M2同比”為-1.1%，環比持平，繼續維持低位;4月“新增中長期貸款/新增貸款”比例為69.58%，同比下降18.30 Pct、環比下降5.28 Pct。一方面反映在資金價格上升的過程中存款競爭導緻的活期存款的佔比下降，另一方面反映出銀行流動性指標監管強化的環境下信用供給縮量和信用久期的縮減。

價格方面，從《2018年第一季度中國貨幣政策執行報告》來看，3月非金融企業及其他部門貸款加權平均利率為5.96%，環比去年末上升 22BP，增幅較去年末提高了24BP。其中，一般貸款和個人住房貸款加權平均利率分别為 6.01%和5.42%，環比去年末分别上升了21BP和 16BP。

3月加權平均貸款利率的上行速度有所加快，且發生在供求關系較緩和的一季度。展望二季度，由於財政存款累計淨回收會導緻基礎貨幣增加放緩，同時二季度名義經濟屬於全年環比高點，在信用擴張需求下，將帶來超儲率小幅下行，預計二季度供求關系更緊，貸款利率上行將繼續加速。一季度加權平均貸款利率上行加速，該行預計二季度仍將延續。

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