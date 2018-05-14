〈馬國變天〉馬哈迪誓言追查1MDB貪污案 馬國股匯市大震盪

上周在馬來西亞大選勝選的馬哈迪將追查因敗選下台的前總理納吉 (Najib Razak) 涉及「一馬發展有限公司」（1MDB）貪污醜聞案，美股追蹤馬來西亞指數的 ETF 已在大選後大跌 5%。

馬股 5 月 9 日起休市，14 日重新開市。

馬哈迪周六宣布禁止納吉離開馬來西亞，誓言追查 1MDB 基金的貪污醜聞，並要設法收回相關不資金，除了重任納吉任內調查此案的總檢察長，並指示解密原先列為官方機密的 1MDB 報告。

1MDB 是 2009 年由馬國政府完全出資擁有的投資公司，由納吉本人出任主席，主要配合經濟轉型計畫，促進外商投資，在帳目不明下，長期以來屢被外界質疑資金流向，2015 年 7 月爆出 1MDB 基金中的 7 億美元流向納吉的個人帳戶後，該基金連環爆出可疑多筆可疑資金。

《彭博社》報導，1MDB 弊案引發迴響，美國方面指稱，該基金官員通過從瑞士到新加坡，再到美國，透過不透明交易和欺詐性的外殼公司洗錢超過 45 億美元，簡直是「最嚴重的海盜行為」。

美國司法部已經追查 1MDB 非法收購約 17 億美元的資產，包括藝術品，房地產，豪華遊艇。同時，新加坡和瑞士也對瑞銀集團和摩根大通發出反洗錢流程的譴責。

馬國股匯市大受衝擊

自大選以來，投資人一直對此感到焦慮不安， 1 月 20 日到期的 1MDB 美元債券受到衝擊，而美國追踪馬來西亞股票的交易所交易基金自投票以來下跌超過 5％。

馬股自上周三起休市，周一馬股重新開市，開盤不到一小時，股市跌幅重逾 2%；美元兌令吉跌幅也將近 1%。

馬來西亞貪污醜聞爆發後，該國財長林冠英周日表示，政府將製定經濟政策，恢復投資人對馬來西亞的信心。

報導顯示，納吉原本計劃 12 日與妻子羅絲瑪 (Rosmah Mansor) 一起乘坐私人飛機飛往印尼，憤怒的馬國民眾聚集在當地的一個機場，幾個小時後，移民部門表示將納吉列入出境黑名單。