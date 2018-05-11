吉利旗下富豪汽車尋求在香港和瑞典上市 估值160億至300億美元

據彭博社援引知情人士的話說，浙江吉利旗下的富豪汽車將在今年在香港和瑞典上市，其估值在 160 億至 300 億美元之間。

相關人士還透露，富豪汽車已經選擇花旗集團、高盛和摩根士丹利為 IPO 進行輔導。

吉利和富豪汽車本月在瑞典和中國香港舉行了會議，商討在兩地上市的事宜。富豪汽車最早將在今年秋季早些時候上市。

2010 年，吉利從福特手中收購了富豪汽車 100% 的股權。根據富豪官網數據，目前，吉利在瑞典的公司擁有富豪 99% 的股權，其餘的 1% 由一些瑞典機構投資者所有。

此外，相關人士還稱，富豪可能會參考在香港上市的吉利汽車和在美國上市的特斯拉作為基準。

富豪汽車於 1927 年在瑞典歌德堡成立，是北歐地區第一個汽車品牌。

1999 年福特汽車以 64.5 億美元收購富豪集團旗下的乘用車部門富豪汽車，並於 2008 年時減資 24 億美元。之後富豪集團和富豪汽車儘管共享品牌，但相互獨立。

2010 年 3 月 28 日，浙江吉利控股集團有限公司在瑞典哥德堡與福特汽車簽署最終股權收購協議，獲得富豪轎車公司 100% 的股權以及包括知識產權的相關資產，涉及金額 18 億美元，在 2010 年第第三季完成交割。

2017 年 12 月，吉利與歐洲基金公司 Cevian Capital 達成一致，收購其持有的富豪集團（AB Volvo）8847 萬股的 A 股股票和 7877 萬股的 B 股股票。項目交割後，吉利控股將擁有富豪集團 8.2% 股權，成為其第一大持股股東，並擁有 15.6% 的投票權。

『新聞來源／華爾街見聞』