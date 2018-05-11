中國中車(01766-HK)附屬以10.91億元參與增資時代電動

中國中車(01766-HK)公布，公司的全資附屬公司株洲所與中車集團(公司的控股股東)、三一集團、高創投、肖铿及鄧鵬圖於2018年5月11日訂立協議，據此株洲所、中車集團、三一集團、高創投、肖铿及鄧鵬圖同意依照各自當前持股比例參與增資時代電動。協議項下增資金額共計人民幣30億元，其中株洲所以貨幣出資人民幣1,091,049,157.09元。

於本公告日期，時代電動註冊資本約為人民幣5.735億元，中車集團、株洲所、三一集團、高創投、肖铿及鄧鵬圖在其中的出資比例分别為51%、36.37%、1.39%、0.70%、10.11%及0.43%。增資完成後，時代電動註冊資本將增至約人民幣25.4億元，中車集團、株洲所、三一集團、高創投、肖铿及鄧鵬圖各自的出資比例將維持不變。

時代電動乃於中國註冊成立的有限責任公司。時代電動的經營範圍包括：客車、專用車及零部件、機電産品製造、銷售及售後服務；上述技術及商品進出口業務；計算機軟件及産品的開發、生産、系統集成、服務；道路貨物運輸。

公告稱，本次增資有利於時代電動緩解資金緊缺狀況，改善其資本結構，從而提高其市場競爭力和持續發展能力。株洲所參與此次增資符合株洲所的利益及公司的整體利益。

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