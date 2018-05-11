【港股收評】999億元成交 有何啟示？

每當見到999這三個數字，總會想起三件事，一是在香港的報警電話，一是上市公司IT(00999-HK)，最後是銀河鐵道999。筆者的想法很無聊？是啊，真是相當無聊，可是今日大市仍處於悶局，不想無聊事也不可能。又如何展望下周大市表現？相信有機會上試31500點，其後大市又再次從高位回落。這預測最終可否成為事實？目前市況如此動盪，怎可能說實現此預測的機會達八成？

筆者這種說法是相當無賴？不是筆者無賴，而是目前市況實在是相當波動，加上外圍股市仍未企穩，導致不時市況變動與預測走勢有偏差。這算最終具實走勢與預測是一致，亦不等於原來預測條件會落實得到。筆者並非是為了開脫自己預測不準確，只是將現實情況表露出來。話雖如此，仍會為自己的功力不足而感到不安。唯有繼續精益力精，以及多留意不同事態發展，以提升個人預測的準繩度。

恆生指數收市報31122點，升312點；國企指數收市報12345點，升111點，成交額為999.36億元。

不錯，三大重磅股今日均高收，但是股王騰訊控股(00700-HK)及匯豐控股(00005-HK)升幅在午後已收窄。至於友邦(01299-HK)則創下新高後回落，惟仍有機會上試75元新高。之後會如何？還是請投資者不要太貪心，預期友邦處於75元後，便有機會上試80元。還是小心淡友出擊為妙。若是短線操作，先在75元沽出獲利，之後再伺機買入；若是作長線操作，便可以無需理會近期走勢。

內地金融股今日表現不俗，惟下周是否仍可以追貨？若是追內銀或內險，可以考慮個別中型股，始終相關股份往往在較後時間才發力，值博率較高。

至於當炒的教育﹑醫療及汽車股，三者之間，汽車股已有炒過龍現象，不建議投資再增加倉位，若有利潤，可以先行獲利為佳。

2018年5月11日下午5時6分

文﹕張偉倫

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