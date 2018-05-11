加注做空美股！對沖基金大佬Dan Loeb已經行動了

對沖基金大佬 Dan Loeb 認為，現在可不是做多美股的倉位賺錢的時候。

在 Third Point 周四的財報電話會上，掌門人 Dan Loeb 對一眾分析師們表示，現在需要更多地押注美股空倉這一邊，他看到了更多發現上市公司股價將下跌，或者表現落後的機會：

美股市場第一季出現了重大轉變，投資者越來越擔心本益比，尤其是在這麼多年的歷史性低利率之後，終於出現了相對低風險的兩年期公債這種可以股票替代品。

金融危機之後的這麼多年，追求投資回報的動機迫使投資者加大了對股市的資金配置，繼而促成了一個長達九年的牛市，而且期間幾乎沒有中斷過。然而，今年以來局勢發生了顯著的變化，大盤已經跌入了調整區間。

他還透露，公司正在加大空倉押注，「我們今年傾向於進一步增加一些重倉股和衍生品投資組合的做空敞口，減少依賴對沖手段來平衡市場波動並減少凈敞口。」

財報數據顯示，截至 4 月 30 日，Third Point 的股票做空部位在其資產中的占比約為 31%。

就在昨日，彭博社則援引知情人稱，橋水基金已將美股凈多倉降低至其資產的 10% 左右，遠遠低於今年早些時候 120% 的比例。

截至周四收盤，美股全線上漲。道瓊工業指數收漲 0.8%，那斯達克指數攀升 0.89%。標普 500 指數收漲 0.94%，11 個主要板塊全線走高。

值得注意的是，標普 500 指數過去一周漲了 3.55%，為 2 月以來最強的五日走勢，現已上穿 100 日行動均線，為 4 月 19 日以來首次出現。這也許暗示着，股指短期內有可能進一步走高。

跑輸同行

Third Point 在第一季發生了虧損，上個月賺得 0.7% 的回報率，今年以來業績幾乎持平。旗下 Offshore Fund 虧 0.6%，加槓桿的 Ultra Fund 基金跌了 1.5%。

這表明這隻對沖基金今年跑輸了同行。依照美國對沖基金行業數據供應商 Eurekahedge 的數據，今年前 4 月，對沖基金行業的平均投資回報率僅為 0.3%。

今年以來，標普 500 指數下跌約 1%。

業內規模最大的對沖基金橋水 Pure Alpha fund 雖然上個月虧了 1%，但年初至今仍斬獲了 4% 的回報率，業績表現超過同行。