歐股盤前─英央行下修經濟成長預測 指數期貨漲跌互見

英國央行日前決議，維持基準利率不變，且預期通膨率將加速降溫，並下修 2018 年國內生產毛額 (GDP)預測；今 (11) 日歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.11%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.04%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.09%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.11%。

英國央行貨幣政策委員會以 7 票對 2 票，決議將基準利率維持在 0.5% 不變，符合外界預期。

數週前，市場原預期央行將升息；不過，2018 年首季，英國 GDP 僅成長 0.1%，成長幅度為 2012 年以來最小，經濟出現疲軟跡象。

英國央行預測，通膨率可能會加速放緩，於 1 年內，從 2.28% 降至 2.13%；在 2 年內，自 2.16% 降至 2.03%。

英國央行將 2018 年 GDP，由先前預測的 1.8%，下修至 1.4%；此外，2019、2020 年的 GDP，也從 2 月份預測的 1.8%，下修至 1.7%。

另一方面，美國 4 月份消費者物價指數成長 0.2%，不如分析師預期；核心 CPI 成長 0.1%，增速趨緩，降低了市場對聯準會 (Fed) 加快升息步調的疑慮。

受上述消息激勵，週四美股收漲，道瓊工業指數收漲 0.8%，標普 500 指數收漲 0.94%，那斯達克指數收漲 0.89%。