林百里：AI比IoT更有賣點 廣達具利基 惟市場碎片化 客戶非大廠

廣達 (2382) 搶攻 AI 人工智慧商機，董事長林百里親自領軍出征。他認為，AI 比 IoT(物聯網)更有賣點，廣達身為全球主要的硬件供應商，有強大的研發能量開發伺服器等雲端設備以及各種終端裝置，在 AI 快速發展的時刻中，機會相當大。不過，他強調，與過去做筆電與伺服器，都是跟大客戶打交道不同，AI 市場機會雖大，但特性是「碎片化」，必須要找到對的服務提供者，供應他們符合其需求的硬體解決方案。



林百里在首季季報記者會上，面對媒體提問，暢談 AI 的發展及其看法。他說，去年開始是 AI 的一個很重要的開端年，因為廣達做很多雲端伺服器，在 AI 發展之下，資料中心需求大增，因此知道 AI 市場開始蓬勃發展。而 AI 取代了人類，提供智慧型服務，因此，未來機器人不再僅見於工廠，包括 AI 汽車、AI 律師、AI 警察等等，涵蓋了智慧城市多元應用。



此外，他也談到中美貿易大戰對業者的影響。他說，貿易戰絕對不是好事，對雙方都不利，但「我們與我們的客人都改變不了什麼」，所以只能靜觀其變，等雙方都談好了再處理。



至於被動元件大缺料，傳出 EMS 大廠斷鏈，和碩 (4938) 董事長童子賢甚至親自飛赴日本固料。林百里指出，廣達與供應商配合了一、二十年，彼此都有默契，加上廣達的客戶也很重要，給予廣達最大的支持，因此沒有缺料的問題。他說，「缺料沒理由，機器都在那邊，都在生產，怎麼缺貨？」。事實上，據了解，目前被動元件供應商給廣達供貨的能見度的確縮短到二到三週，但至今沒有缺料的問題，這也與廣達手機比例極低有關。