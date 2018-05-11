三商壽新總座拍板 由張鎮坤出任

三商美邦人壽 (2867-TW) 今(11)日董事會通過，聘任張鎮坤為新任總經理。此人事案將自 5 月 16 日起生效，在主管機關核可先前由其代行總經理職務。

三商壽總經理一職近來頻頻走馬換將，前總經理孟嘉仁在 2016 年 11 月申請退休，轉戰中國人壽、遠雄人壽，目前為遠雄人壽董事長，繼任的楊棋材也在今年 3 月辭職，不到 2 年換掉 2 個總經理；總經理一職懸缺 2 個多月後，今天終於拍板聘任張鎮坤為總經理。

張鎮坤在壽險業資歷逾 30 年，曾任職數家壽險公司高階執行主管多年，歷練過財務長、行銷長、營運長及總經理等不同職務，擁有壽險各領域豐富完整的資歷，不論在行銷傳播、業務開發、投資管理、客戶服務、營運管理及精算財務等諸多領域皆有著深厚篤實的經驗，為一具有專業素養與管理實務之全方位人才。

張鎮坤擁有美國精算師 (FSA) 及美國壽險管理師 (FLMI) 資格，也是美國精算學院會員 (MAAA) 及中華民國精算學會的正會員(FAIRC)。

三商美邦人壽去年第 3 季晉級為「兆元企業」，成為國內第 7 個資產突破兆元的壽險公司。三商美邦人壽表示，未來將借重張鎮坤專業統御能力與洞悉產業脈動的實戰經驗，持續為股東、保戶、員工創造最高價值。