【華冠投顧】林驛銘:電子+金融+傳產齊攻，台股連六紅，站回所有均線之上!



台北股市今日持續放量，電子 + 金融 + 傳產等龍頭權值股齊攻，指數向上跳空站上半年以及季線之上，震盪走高，終場大漲 98 點，以 10858 作收，成交量 1636 億元，價漲量增格局，日 K 連六紅，周線漲 329 點紅 K 棒。

台股本周連續帶量驚驚漲，今日更在電子 + 金融 + 傳產等龍頭權值股齊攻下，指數直接向上跳空，站上半年線以及季線之上，就目前大盤指數位置已經是站上所有短中長期均線之上! 外資今日現貨買超 88 億元，連三買，期貨市場更再大買 8004 口多單，接下來只要外資持續回歸，加碼台股，台股向上高點請不必預設立場，行情轉震盪向上格局。盤面焦點: 金融股前 4 月獲利滿滿，國泰金 (2882) 前 4 月獲利 274.5 億元，富邦金 (2881) 每股稅後盈餘 2.2 元，分居金融股之冠，股價上漲。台積電 (2330) 4 月營收月減 21%，但年增 44%，優於市場預期，股價漲 3.5 元，漲幅約 1.53%。被動元件族群漲多大震盪要小心，包括國巨 (2327)，華新科(2492)，信昌點(6173)，奇力新(2456)，日電貿(3090)，智寶(2375)，凱美(5317)，大毅(2478)，華容(5328)，鈺邦(6449) 等股價皆由紅翻黑。矽晶圓廠第一季財報亮眼，台勝科 (3532) 漲停，環球晶 (6488) 大漲，嘉晶 (3016) 漲多翻黑

台股本周價量齊揚站回所有均線之上，外資回歸已連三買，期貨市場更大舉加碼，行情開始轉震盪向上格局，但需注意漲多族群大震盪，勿追高，鎖定具低基期且業績成長股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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