儒鴻、聚陽4月營收年增雙位數成長 成衣廠將進入業績爆發期

紡織股 4 月營收公布後，成衣四雄業績皆有雙位數的成長，紡織股王儒鴻 (1476)4 月營收 23.15 億元，年增 29%；股后聚陽(1477) 有 10.8% 的成長，隨品牌廠商下單動能回復，成衣廠將進入業績爆發期。儒鴻前四月營收除 2 月因工作天數之故低於 20 億元外，1、3、4 月皆在 23 億元以上，與去年同期的 17-19 億元相較，皆有雙位數成長，法人分析，儒鴻受惠美國服飾市場復甦，且品牌客戶近期營收表現亮眼，使得儒鴻第一季營收及獲利高於預期，可樂觀看待今年獲利成長，預估 EPS 可回到 2015 年的水準。



羽絨衣代工大廠廣越 (4438)4 月營收 4.97 億元，年增五成，光隆 (8916)4 月合併營收 8.46 億元，年增 34.46%，皆有高成長的成績，廣越主要是拜主力客戶 Adidas、Nike、Puma、The North Face、Patagonia 及 Montbell 等六大主力客戶下單力道逐漸轉強，客戶下單的力道，超越原先預期。



光隆則是因羽絨價格處在高點，白鴨絨價格國際行情處於高檔不墜，受到中國環保措施影響，白鴨絨行情欲跌不易，在原物料價格居高不下的情形下，光隆羽絨事業部門成長可期。

