家用健身品牌SOLE Q2接單年增逾倍 岱宇看旺今年營運

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 表示，旗下家用健身器材品牌 SOLE 第 2 季接單表現較去年同期大幅成長 102%，加上商用健身器材品牌 SPIRIT 新系列產品，以及格鬥新品牌 UFC 順利開展線上通路布局，預估 5 月就會開始貢獻營收，全年營運看旺。

岱宇表示，主力品牌 SOLE 在北美市場銷售回溫下備貨力道持續增強，SOLE 品牌 4 月單月銷售就交出年增率 52% 的成績，也推升公司單月營收連續 4 個月維持年增率 2 位數的表現。前 4 月營收年增 38%，並改寫歷年同期新高記錄。

岱宇分析，除了 SOLE 品牌外，商用健身器材品牌 SPIRIT 完成線上通路布局，超過 200 項產品在北美亞馬遜電商平台、Dicks 線上商城等開始銷售，預期商用健身器材營收今年營收比重將超過去年的 16%。

另外在醫療復健市場也是今年重要的動能之一，岱宇表示，美國 Mobility Research 醫療代工訂單，預計於今年 5 月起開始逐步出貨，同時因應中國政府持續推動「十三五老齡事業發展和養老體系建設」與「健康中國 2030」等計畫，也將強化中國嘉興廠生產基地及通路布局，搶攻老人醫療復健器材市場。