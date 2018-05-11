金管局: 香港債市集資額4670億美元 高出股市5倍

香港金融管理局副總裁余偉文，於金管局網頁匯思網誌發文，題為「乘風起帆的香港債市」，節錄如下:

財政司司長在今年的財政預算案建議設立「債券資助先導計劃」，以吸引更多海內外企業來港發債。金管局5月10日公布了先導計劃的詳情。我想藉此文談談香港發展債券市場的意義和金管局在這方面的工作。

融資「三腳凳」

在金融市場籌集資金有三個主要途徑──銀行貸款、股票和債券，作為百業之母的銀行業，融資功能和重要性自不待言，而股、債之間，香港金融市場的發展往往給人「厚」股「薄」債的印象，這從坊間「股」評人眾而「債」評人厥如，即可見一斑。其實香港債市活躍程度絕不遜於股市，根據亞洲開發銀行的數字， 2017年在香港發行的美元、歐元、日圓及港元債券規模達4,670億美元（折合約3.6萬億港元），較2008年十年間增長7倍，亦比2017年股市總集資額（包括首次公開集資和上市後集資）的5,800億港元高五倍。按發行量計，香港去年是亞洲（除日本外）第三大債劵市場，僅次於內地和南韓。

從資產管理角度看，債券作為「固定收益」投資工具，提供較穩定的回報，能夠彌補股票價格較波動的風險。且一般而言，股債價格存在互補關係，此消彼長，通過適當的股債組合配置，有助對沖風險，故許多持有債券的都是大型機構投資者。香港已是亞洲地區的銀行業中心，股票市場也居於世界前列，進一步促進香港債市的發展，可以拓闊資金融通渠道，避免過度依賴股票市場和銀行體系，也讓資金需求者可以按實際需要選擇最適合的融資方式，提高資金運用的效率。穩固的「三腳凳」有助強化整個金融系統的穩定，也有利於香港國際金融中心地位的持續發展。

金管局在1990年建立的債務工具中央結算系統（Central Moneymarkets Unit，簡稱CMU），多年來為在香港發行的港元及外幣債券提供一站式優質可靠的結算、交收及託管服務，參與成員達200多家。CMU交易頻繁，2017年平均每日處理的第二市場交易達163億港元，同年底存放在CMU的債券總額約2萬億港元。

迎接綠色金融浪潮

今年財政預算案公布了一連串促進香港債券市場發展的舉措，包括5月10日我們公布詳情的債券資助先導計劃，以及合資格債券票據計劃放寬參與資格，並全面豁免所有年期債券的稅務，以鼓勵企業更多地通過香港債市集資。

此外，順應國際上綠色金融的發展浪潮，政府亦擬推出1,000億港元綠色債券計劃。金管局將會全力配合，負責發行和推廣的工作。今年6月中我們將與國際資本市場協會（ICMA1 ）合辦綠色債券及社會債券年會，並與人民銀行就內地與香港綠色金融機遇舉辦聯合座談會。這些重要會議，不但能讓香港投資界和社會更了解綠色金融，還有助提升香港在全球綠色金融的參與度和能見度。

隨着各界對綠色債券加深認識，加上香港擁有國際金融中心種種配套優勢，將吸引更多企業在港發行綠色債券，再結合近年內地企業「走出去」，需要龐大資金拓展海外業務，融資規模亦相當可觀，香港債市發展可謂潛力巨大。事實上，內地企業積極通過香港金融市場融資，不但利用股票集資，當中不少公司更多次在香港發行美元債券或俗稱「點心債」的人民幣債券。根據亞洲開發銀行統計，內地企業2017年發行外幣債券金額超過2,200億美元，當中有相當規模經由香港發行。我相信，債市新舉措逐一落實後，香港的債券市場會有更長足的發展，為金融和配套服務帶來更多的增長和就業機會，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

網誌連線 http://www.hkma.gov.hk/chi/key-information/insight/20180510.shtml

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