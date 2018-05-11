匯豐：房地產市場將持續穩健發展 繼續首推龍光地產(03380-HK)

著名投資銀行匯豐銀行發表最新的房地產行業研究報告，指出2018年首三月房地產市場表現進一步穩定，預計政府的樓市調控政策將延長房地產市場的行業周期，未來房地產市場將持續穩健發展。該行繼續看好龍光地產控股有限公司（「龍光地產」或「集團」，港交所股份代號︰3380）銷售增速顯著且盈利表現強勁，同時在大灣區擁有大量優質土儲，繼續列為首選股之一。

匯豐指出，越來越多二線城市的地方政府推出寬鬆的人才落戶政策，吸引各類型人才就業及落戶，提高城市的競爭力。這些政策將為當地房地產市場帶來新的需求。同時，政府有效的調控政策亦有助於形成穩健及可持續發展的房地產市場，未來機遇與挑戰並存。匯豐更看好在穩健市場發展的房企，並認為地產商未來應合理平衡規模、盈利和桿槓率的關係，以確保長期可持續性發展。此外，匯豐早前報告亦指出，中國房地產市場今年業務持續增長，即使流動性收緊，房地產公司的市佔率仍增加，並認為樓市將繼續出現整合。

匯豐看好龍光差異化的競爭優勢及盈利能力，繼續推薦為首選股之一。該行在早前報告中指出龍光地產在粵港澳大灣區擁有高市場滲透率及先發優勢。截至2017年底，公司總貨值人民幣5200億元，其中超過八成（即人民幣4200億元）土儲位於粵港澳大灣區，且土地成本佔比僅27%。預計未來將持續受惠粵港澳灣區政策紅利，資產價值將大幅提升，進一步提升公司盈利能力。該行預測龍光地產未來三年的毛利率遠高於行業平均水平。同時，公司的收併購及城市更新項目將促進龍光地產的規模及盈利發展。

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