東台參展大陸兩展覽 推熱銷機種刺激買氣帶動業績增

東台精機 (4526) 子公司亞太菁英將連續參展大陸兩場展覽，展出由大陸分公司東昱精機產製的熱銷機種，成功以相同的品質要求、在東昱精機進行生產製造，不僅使得供貨更為順暢，也減少關稅，進而刺激買氣帶動業績成長。東台指出，子公司亞太菁英將於 3 月 18 日至 21 日在西安參加 2018 中國西部航天航空暨國防軍工設備展覽會，主攻航太市場；另外，也將於 4 月 9 日至 13 日參加兩年一度的 CCMT 2018 中國國際機床展覽會，展出由大陸分公司東昱精機產製的 SH-4000P 臥式加工中心機、EZ-5 立式鑽孔攻牙中心機、VP-8 立式加工中心機、TCS-2000 臥式 CNC 車床。



東台表示，這些熱銷機種成功以相同的品質要求、在東昱精機進行生產製造，讓大陸地區的客戶可以更優惠的價格購買到這些熱銷產品。



SH-4000P 臥式加工中心機是針對汽機車產業鋁材高速加工需求所研發的機種，機台佔地空間小，十分適合量產加工產線的機台排列；EZ-5 立式鑽孔攻牙機中心則針對 3C、五金及汽機車產業需的工件加工而開發，提供極佳的主軸加減速、切削效率與高結構動態穩定性。



至於 VP-8 立式加工中心機則專為零件泛用加工所設計，採用高轉速主軸搭配高扭力馬達，能確保高速加工能力及高精度要求，其中 C 型結構設計更提供了良好的剛性及穩定性，能協助客戶快速投產並穩定生產；TCS-2000 臥式 CNC 車床標準配置 12 刀位之伺服驅動刀塔，其換刀快速可有效縮短加工時間，並經過結構優化設計，使機台具有高動態剛性與穩定性，提供客戶一個絕佳性價比的優質選擇，有效刺激買氣，帶動業績成長。



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