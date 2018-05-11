綠悅4月營收腰斬至僅3.07億元恐難逃虧損 股價創掛牌新低

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 營運處逆境，除首季營運轉為虧損之外， 4 月營收較去年同月腰斬，以 3.07 億元創歷史新低，由於 BOPA 目前的成品與原料間利差一直在縮小，法人評估，綠悅 4 月恐難逃虧損。受此衝擊，綠悅盤中股價下跌到 32.9 元，創 2014 年 1 月掛牌以來新低價。

綠悅 4 月營收 3.07 億元，月減 20.49%，年減 55.35%，累計 1-4 月營收為 15.84 億元，年減 44.22%。綠悅 4 月出貨量較上月減少約 22%，產品出貨價格則與上月持平。法人評估，以綠悅的生產規模，單月的損益兩平點在 3.9 億元的營收，在 4 月營收僅 3.07 億元水準，恐難逃單月虧損的命運。

綠悅今年第 1 季稅後虧損 2339 萬元，每股淨損 0.14 元，這是綠悅 2014 年 1 月在台上市掛牌以來的首度單季虧損。

綠悅今年第 1 季營收 12.76 億元，創單季歷史次低，季減 10.7%，年減 40.73%，毛利率 7.73%，季減 6.39 個百分點，年減 27.85 個百分點，稅後虧損 2339 萬元，較上季純益 676 萬元及去年同期的純益 4.92 億元，均呈現轉盈為虧，單季每股虧損 0.14 元。

綠悅今年第 1 季 BOPA 出貨量為 1 萬 1665 噸，僅較上一季的 1 萬 11690 噸減少 25 噸，減幅 0.2%，但因同業開出新產能，造成市場需求的成長達比不上大筆產能增加的速度，市場價格節節滑落，以 BOPA 終端產品與尼龍粒之間的價差，1 月還有每噸人民幣 1.2 萬元的價差，2 月滑落到 8900 元，3 月更進一步下滑的 6500 元，造成綠悅本業營業損失 487 萬元，並出現上市以來的首度虧損，單季稅後虧損 2339 萬元，每股淨損 0.14 元。