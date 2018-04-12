中美晶總座：太陽能產業非常辛苦 成本計算幾乎擰出血

中美晶 (5483) 召開櫃買業績說明會，對於當前太陽能產業市況、股權相關等問題，中美晶總經理徐秀蘭都做出回應說，太陽能產業非常辛苦，台塑集團創辦人曾說成本要擰毛巾一樣擰出水，做太陽能辛苦，是要擰出血來，市場臆測拿下中晶美亦為拿下環球晶經營權，成本相對便宜方式；她強調目前交易狀況都在監控中，並沒有不正常交易，環球晶今年董監改選，中美晶仍有 50.8% 持股，沒有令人擔心之處！徐秀蘭說，中美晶兩個世界第一，一為單池 PERC 電池，二為多晶長矽，但是太陽能產品價格下跌速度，遠比技術精進、成本下降速度來得快，即便德國模組廠已是歐洲市場最大，轉換率再增加 0.5 個百分點，也沒有創造出溢價，大陽能無法在一時半刻之間獲利轉正。



對於太陽能本業，徐秀蘭在會場上，講了數次「辛苦」，就目前市況，不會再做太陽能矽晶圓投資，只會攜手策略夥伴擴大電廠投資，電廠裝置量為 98MW，今年以 100MG 為目標，一座電廠持有兩年就會考慮進行處分。



即使中美晶太陽能黯淡，徐秀蘭說，中美晶負債比低，1998 年到 2017 年營收從 4 億元成長到 593 億元左右，成長了 120 倍，今年首季營收 169 億元，半導體比重達 78%，這對於現金流是有很大幫助，就算未來太陽能營收比重降到 1 成，無須過度擔心。



談到中美晶投資價值，她重申必須從殖利率角度出發，以今 (12) 日來看，環球晶市值達 2300 億元，中美晶持股 50.8%，折算市值還有 1300 億元，當中不包括太陽能智慧財產權、設備資產，以及藍寶石等轉投資其他，而且中美晶帳上資本公積達 242 億。



環晶球股價來到 475 元，外界頻頻臆測，拿下中美晶股權亦可達到控制環球晶的目的。徐秀蘭強調，在正式或是開玩笑方式，很多人提出這種想法，的確也有很多人喜歡環球晶，當中不止大陸人，身為經營者也會監控是否有不正常交易，迄今並沒有，就算有，公司也會採取必要行動。



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