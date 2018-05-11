【大慶證券】投顧盤前－新股后誕生  業績、高價股為多方關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚持續走揚，當中科技股漲勢領先，費半指數大漲 1.8%，由於美國昨晚公布通膨數據低於預期，讓市場對於聯準會加速升息的隱憂消退，也直接推升股市走高。美國 4 月核心消費者物價指數（CPI）年增 2.1%、月增 0.1%，升幅小於市場預期的 2.2% 與 0.3%，4 月 CPI 年增 2.5%，符合預期，月增 0.2%，低於預估的 0.3%，此外，美上週初次申請失業金人數為 21.1 萬人，仍接近 48 年低點。由於今年市場重心都放在聯準會升息次數與速度是否高於預期，在昨晚通膨不如預期下，研判短線對股市將為正面，不過因近期油價持續走高，昨晚站穩於 71 美元一桶之上，短線仍要留意油價大漲後對通膨的衝擊，而美股四大指數在技術面均打出底部型態下，領先突破頸線的科技股將是短線多頭的指標，美股有望持續震盪反彈。

台股昨日延續近期的反彈走勢，指數開高震盪收高，多方一舉突破月線反壓，收盤來到 10760 點，站上先前 3 月盤整區的頸線關卡，以技術面來看，台股短線打出小 W 底型態，在昨天站上月線 & 頸線後，技術面已經有開始扭轉翻多的現象，然因仍未站回所有均線之上，因此短線還是先以區間震盪走勢看待，10800 以上壓力較大。資金面部分，台幣短線貶勢強勁，但昨天碰到年線之後稍作壓回，因此外資態度雖然偏空，但賣超力道不大，未來仍須提防台幣貶值的壓力。

以盤面來看，強勢族群還是操作主軸，當中包括蘋果、被動元件、PCB、PA、生技、塑化… 等。蘋果股價持續創高，因此蘋概股的 PCB、PA 族群近期持續走高，指標股嘉聯益以及穩懋短線表現強勢，有機會持續帶動相關個股走揚。被動元件是近期盤面上最強勢的個股，昨日國巨、華新科、禾伸堂以及信昌電持續創新高，國巨更是登上股后寶座，在國巨大漲後，將讓市場開始關注高價股以及其他被低估的業績股表現，被動元件 & 國巨未轉弱之前，台股的內資人氣可望延續，中小型股仍大有可為。生技雖然近期較弱，但是中裕、麗豐 - KY、邦特… 等的營收獲利表現亮眼，短線震盪之後，仍有機會持續走高。傳產族群在油價持續走高下，原物料將有輪動機會，塑化、鋼鐵、水泥近期將持續獲得市場資金關注，股價有機會表態。

