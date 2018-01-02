慧智基因今起競拍 每股底價60元

基因檢測廠慧智基因 (6615-TW) 今 (2) 日開始上櫃競拍，到 4 日截止，每股底價 60 元，預計競拍張數為 1689 張。慧智基因今天股價走強，最高來到 116 元，漲幅約 10%。

慧智基因日前宣布與全球市佔 75% 的檢測設備龍頭 illumina 等國際頂尖大廠策略合作，將以核心技術與完整基因資料庫分析，搶攻基因檢測市場。

慧智基因執行長蘇怡寧表示，與國際大廠合作，代表公司經驗技術受到肯定，隨著擁有最完整齊備的基因資料庫，能診斷超過 1000 種基因異常，準確率超過 99%，品質更加提高。

慧智基因目前約有 70% 營收來自母嬰醫學檢測，蘇怡寧表示，台灣生育率雖然下降，但是在優生的概念下，對於非侵入式產前染色體篩檢接受度高，相較於高風險的羊膜穿刺，懷孕 10 週即可抽血檢查，安全且準確高，深受孕婦信賴，市場飛速成長，未來還有很大的成長空間。

至於癌症檢測更是慧智鎖定的重要發展領域，蘇怡寧表示，公司導入全新高速成長的癌化基因檢測與監控，利用最先進的全基因體 NGS 次世代定序及液態切片 (Liquid Biopsy) 技術，開發癌化基因掃描及監控的檢測服務，並與 Roche、Myriad 等國際大廠合作，提供「防癌檢測四階段」服務。