【亞洲投顧】日線連五紅，跳空站上月線，半年線得而復失！

◆盤勢分析

今日台股開小紅，盤中一度攻上半年線，但中場小幅震盪，半年線得而復失，但守穩 10700 整數心理關卡，收了一根帶上影線的小紅Ｋ，而今日震幅只有 50 點之多，在年線以上作攻高，而目前短線上五日線與十日線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉而月線與季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有季線及半年線的壓力，而下檔有五日線、十日線、月線、年線的支撐而從量能的角度來看，今日量能 1380 億，較昨日比較有些微增加，但仍顯不足，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 3.4%，貿易百貨也漲逾 2%，油電燃氣、水泥、生醫、其他電子、電機機械、食品、電腦設備等也漲逾 1%，電子通路、化學生醫、塑膠、化學、觀光、電器電纜、半導體、橡膠、橡膠、建材營造、鋼鐵、紡纖、金融、光電等也均收紅。

至於下跌類股則有造紙、通信網路、汽車、航運、其他類、玻陶等也均收黑。被動元件今天持續成為台股吸金指標，龍頭廠國巨早盤就站上 800 元大關，也帶動多檔被動個股亮燈漲停，包括光頡、美桀、禾伸堂、蜜望實、信昌電、奇力新、大毅、鈞寶、華容等漲停，尾盤國巨更發揮近幾天連續強攻氣勢，急拉漲停，也擠下信驊成為台股股后。

電子三雄雖然未能引領盤勢，不過仍相對抗跌，其中鴻海更是出現跌深反彈，尾盤出現逾 3000 張成交大量，推升股價朝月線挺進。台積電及大立光則是在平盤上下震盪，台積電以平盤作收，大立光跌破 4000 元大關，進行半年線攻防戰。

塑化類股則由台塑四寶領軍，在國際油價因為伊朗問題，仍相對有撐下，包括台塑、南亞及台塑化都收紅，其中台塑化更是上漲逾 2%。PCB 族群也成為蘋概股中的強勢指標，其中蘋果供應鏈的燿華、華通漲幅均超過 1%，嘉聯益則是由黑翻紅，其他包括寬魚國際、競國、友銓、楠梓電、定穎、松上、志超、精誠科等也漲逾 1%。特斯拉概念也見到買盤續湧，包括康舒、長園科、致茂、恒耀、康普、貿聯 - KY、毅嘉、台達電等也漲逾 1%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估