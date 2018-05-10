小摩區塊鏈平台Quorum 將準備獨立分拆融資

摩根大通 Quorum 區塊鏈平台的新負責人 Christine Moy，除了力追前任主管 Aamber Baldet 的表現外，現在還要規劃將 Quorum 分拆成為獨立公司，專精發展區塊鏈平台技術。

Quorum 區塊鏈平台是由摩根大通內部開發的開源區塊鏈技術， 2016 年基於以太坊 (ETH) 的核准開發，目的在簡化放款、財務結算以及其他程序。

摩根大通 Quorum 區塊鏈平台新負責人 Christine Moy，是摩根大通資深員工，第一份工作就職於摩根大通貸款部門，十多年來熟悉銀行的各種資產和部門運作，並經歷 2008 年金融風暴時整個金融體系被凍結的慘痛經驗。

Moy 接受《CoinDesk》採訪時指出，現在的世界正處於全新價值交易生態系統的互聯網階段，最終目標是將私人財務世界與公共區塊鏈連接起來。

今年 2 月才成立的企業以太坊聯盟 Enterprise Ethereum Alliance)，創始成員包括埃森哲、桑坦德銀行、BlockApps、BNY 梅隆、CBOT（芝加哥商品交易所、英特爾、摩根大通、微軟和 Nuco，希望藉由聯盟的運件及為數眾多的開發人員及社群的幫助，積極建構這些橋樑。

摩根大通的區塊鏈投資： 隨著近幾年來區塊鏈領域發展，摩根大通也早已參與區塊鏈技術的重點投資，據 CB Insights 數據顯示，目前摩根大通針對區塊鏈的主要投資包括：DAT、AXONI、CIRCLE、開發 Quorum 項目等。

前景看好 但 Quorum 仍有弱點

全球金融數據提供商 IHS Markit 的董事總經理 John Olesky 說，Quorum 區塊鏈平台在資本市場的發展強勁，不僅因為有著摩根大通的光環，更因為全球銀行的技術嚴謹，這些銀行熟練掌握企業級軟體和隱私等合規性問題。

但是這同時也帶來一個問題，企業區塊鏈必須獲得整合技術的支援，例如 Linux 系統有紅帽公司支援修復，同樣企業也希望使用區塊鏈時，有人負責修復錯誤或網路故障，但軟體系統支援，並非銀行的業務強項。

而這也就是摩根大通考慮將 Quorum 分拆出去、獨立融資的原因。一位女發言人表示，該行在做出決策時，也曾考慮過在內部進行更多投資，並雇用更多工程師。

與此同時，Moy 專注於推出 Quorum 新業務應用程式，上個月測試債券發行平台，測試經手加拿大國家銀行發行 1.5 億美元定存單。