Airbnb：目前香港約有5000個房東 2017年為港經濟貢獻26億元收益

網路民宿網站 Airbnb 昨 (9) 日宣佈一系列政策建議，提出適合香港市場的住家分享方案，同時敦促政府重新考慮《旅館業條例》的修正案，包括訂立「住家分享」政策。例如房東須向港府註冊，執行確保社區安全的安全準則、限制每年可租出日數，以及簡化旅館發牌框架等措施。

共享概念於全球盛行，惟香港在法例上似乎仍未追上潮流。根據現行《旅館業條例》，業主在沒有申領旅館牌照下將單位出租作民宿用途即屬違法，令提供短期出租民宿網站 Airbnb 難以在港經營。

香港《文匯報》報導，Airbnb 亞太區公共政策負責人 Mike Orgill 昨天指出，公司早於 2014 年就有關住家分享向政府提交建議方案，但仍未見採納意見；故再次提出建議，希望政府能夠採納。

根據《條例》修正案，旅遊的好處仍然集中在少數人手中，甚至不惜犧牲當地居民的利益。他建議政府訂立「住家分享」政策，包括房東須向港府註冊，執行確保社區安全的安全準則、限制每年可租出的日數，以及簡化賓館發牌框架。他有信心，香港作為高度開放的國際城市，政府最終會接納其建議。

Mike Orgill 續指，目前在香港約有 5000 個房東，提供約 9000 個物業出租，去年有約 45 萬訪港旅客使用。僅在 2017 年，Airbnb 社群為香港經濟貢獻高達港幣 26 億元的收益。全球 8 成 Airbnb 房源位於典型酒店範圍以外地區，住家分享帶來的多元化效益，令更多香港家庭及社區受惠。

他說，住家分享有助重新平衡香港對大陸旅客的依賴。來自大陸的訪港旅客達 70%，超過 65% 的 Airbnb 旅客則來自世界其他地區，包括美國、菲律賓、韓國及新加坡。

Mike Orgill 表示，Airbnb 在香港的負面事件極為罕見。去年向 Airbnb 報告的重大財產損失 (根據房東保障金計劃索賠超過 1,000 美元的賠償) 僅有 0.002%。

他指，Airbnb 會盡一切所能確保民宿的安全，例如為房東提供免費的煙霧偵測器，亦會分別為房東及租客提供各上限 100 萬美元的保險保障。

據了解，香港民政事務總署去年完成檢討《旅館業條例》，建議加入「嚴格法律責任」罪行，如有足夠證據，例如街道或互聯網上登廣告、價目表、旅館佈置和佈局等環境證據，證明是用作無牌旅館，提供服務的業主或租客便要負上刑事責任。不過如果證實業主不知道租客利用單位作無牌旅館，可以有免責辯護，旅館業界歡迎修例。民政事務局期望明年向立法會提交具體的修訂建議。