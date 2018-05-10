鈊象Q2營收優於Q1 今年力拚營收、獲利雙位數成長

鈊象 (3293-TW) 今年首季在自製行動遊戲比重提高下，毛利率創 5 年新高，展望第 2 季，鈊象總經理江順成表示，遊戲機台 5、6 月營收可望持續增溫，帶動營收表現優於首季，今年力拚營收與獲利雙位數成長，法人估鈊象今年全年每股稅後純益可望上看 15 元。

展望第 2 季，江順成表示，遊戲機台部分，預估東南亞市場可擺脫政治不確定因素影響，而中國市場存貨去化也將好轉，訂單可望回流，雖然 4 月機台營收表現不佳，但 5、6 月預期將持續增溫，帶動營收優於首季。

行動遊戲方面，江順成表示，第 2 季主力產品仍以自製產品如《明星三缺一》、《金猴爺》、《金好運》與《滿貫大亨》等遊戲改版為主，並拓展中國與東南亞市場遊戲授權，預計第 2 季將有包括「三國戰紀」等 3 款 IP 授權海外市場，但仍在做細部考量中。

江順成指出，今年遊戲機台成長動能瞄準東南亞、中國與美國市場，力拚營收與獲利均呈現雙位數成長。從鈊象去年全年每股稅後純益 12.97 元來看，法人預估，今年全年稅後純益有機會挑戰 15 元。

鈊象第 1 季合併營收 7.23 億元，季減 9.27%，年減 7.7%，毛利率 89%，季增 1.77 個百分點，年增 4.23 個百分點，營益率 29.77%，季減 3.71 個百分點，年增 0.47 個百分點；稅後純益 1.75 億元，季減 26.09%，年增 10.14%，每股稅後純益 2.49 元。