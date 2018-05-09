鈊象GTI展推35款大型機及4款經典手遊 搶攻海外業者訂單

一年一度 GTI 台灣電子遊戲機國際展將於 10 日登場，適逢第 25 屆，今年鈊象電子 (3293) 盛大展出，一共展出 35 款大型遊戲機以及 4 款經典手遊，不論是時下風行的 VR 虛擬實境賽車體感遊戲，或是大人小孩都喜愛的親子彩票機應有盡有，搶攻海外遊樂場業者訂單。鈊象指出，《一級玩家 Ready Player One》風靡全台，其中，進入虛擬實境駕駛飛車穿梭各種驚險事件的場面，更是讓人感到熱血沸騰。鈊象首款結合虛擬實境的大型機台競速遊戲《火線狂飆 VR（OVERTAKE VR）》，將自主開發的動感平台技術與 VR 結合，解決 VR 遊戲易產生的暈眩感。



鈊象新研發的大型機台競速遊戲《極速摩托 3》《Speed Rider 3》，還有



最賣座體感跳舞機「舞力特區」，該款遊戲 2017 泰國曼谷亞洲盃掀起一股舞力旋風，2018 年第三屆亞洲大賽，總決賽地點將持續以分站賽概念，第一屆中國廣州、第二屆泰國曼谷，第三屆預定將于印尼雅加達盛大舉行，目前亞洲各國預賽已於 4 月正式登場，代表國家 10 月前進雅加達進行最終決戰，爭奪亞洲舞王寶座，屆時亞洲各國頂尖舞者將再度聚首。



《金猴爺老虎機》由鈊象電子獨立開發，執導國際市場，在澳洲、美國、東南亞、泰國等多個國家擁有千萬會員的熱門支持，收入超過 30 款不同主題老虎機，以及紅遍東南亞的經典捕魚街機《海王 2》，並提供即時對戰的全新系統『PK 錦標賽』。

