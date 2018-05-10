瑞祺電通4月營收逾3億元 創史上同期新高 全年成長幅度將拼2成

樺漢 (6414) 旗下工業網安大廠瑞祺電 (6416) 公告 4 月業績，單月合併營收守穩 3 億元大關，以 3.02 億元創歷來同期新高，月減 22.7%，年增率逾 21%。累計前 4 月合併營收為 12.54 億元，同比攀升 12.3%。該公司股票在 4/16 轉上市掛牌，最高衝高到 159.5 元價位，近日則下滑到逾 130 元震盪。不過，瑞祺電內部看好今年成長展望，業績逐季成長的趨勢可期，下半年單季業績將創新高，今年營收成長幅度將拼 2 成。



該公司預計下週四 (17 日) 召開股東常會，今年將配息 4 元，以目前股價計算，殖利率約 3%。