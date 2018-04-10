鴻海集團瑞祺電上市申購超額認購近124倍 凍結170億元資金

鴻海 (2317-TW) 集團旗下小金雞網安設備大廠瑞祺電 (6416-TW) 初次上市公開申購作業，今 (10) 日完成抽籤，主辦券商國泰證指出，本次參與瑞祺電初次上市公開申購合格件數達 16.8 萬件，申購倍數 123.77 倍，凍結市場資金近 170 億元，中籤率 0.8%，瑞祺電預計 4 月 16 日以每股承銷價 101 元掛牌上市。

瑞祺電專精高規工業等級網路及通訊安全伺服器產品，深耕歐、美、日國際知名上市電信商、系統整合商及軟體供應商等一級國際大廠客戶。

受惠網路趨勢帶動，瑞祺電 2016 年從本業網路通訊安全應用系統產品線，到 2017 年取得美國知名軟體系統商電信市場通用終端設備 (SD-WAN) 大型專案，營收也逐步成長。

瑞祺電 2017 年度營收達 40.36 億元，創歷史新高，每股純益 5.61 元，董事會日前通過，去年盈餘每股擬配 4 元現金股利，盈餘分配率 7 成以上。

法人指出，瑞祺電受惠網路基礎帶動下，智慧工業與企業雲端運算需求成形，邊緣運算及霧運算 (FOG) 市場也將逐步成長，瑞祺電領先同業佈局通訊設備領域，在網安與新品拉貨帶動下，營運可望維持高速成長軌跡。