〈報稅看這裡〉夫妻應合併申報綜所稅 除3種特殊狀況可例外

根據現行稅法規定，夫妻原則上應合併申報綜所稅，但財政部國稅局今 (10) 日表示，若有 3 種特殊狀況，包括難於維持共同生活，不同居已達 6 個月以上、不繼續共同生活達 6 個月以上，由法院酌定關於未成年子女權利義務行使或負擔者，以及符合家庭暴力防治法規定取得「通常保護令」等，可檢附證明文件分開申報。

財政部南區國稅局說明，納稅義務人與配偶原則上應合併辦理綜合所得稅結算申報，但若有以下特殊情況，可分開報稅。包括第一、符合民法規定，難於維持共同生活，不同居已達 6 個月以上，向法院聲請宣告改用分別財產制者，須檢附法院裁定書影本。

第二、符合民法規定，不繼續共同生活達 6 個月以上，由法院酌定關於未成年子女權利義務行使或負擔者，申報時應檢附法院裁定書影本。

第三、符合家庭暴力防治法規定取得「通常保護令」，檢附該保護令影本；另取得通常保護令前，已取得暫時或緊急保護令者，在有效期間內，也可檢附「暫時或緊急保護令影本」。

國稅局說明，若 2017 年中取得法院核發的通常保護令，於 2018 年辦理 2017 年度綜合所得稅結算申報，可檢附該保護令影本，並於申報書中註明，即可與配偶各自辦理綜合所得稅結算申報。

若不符合上開特殊情況，但無法合併申報的分居夫妻 (不包含因工作因素分隔兩地或戶籍地不同等情形) 仍應在申報書上，填寫配偶的姓名及國民身分證統一編號，由國稅局合併計算稅額，如須申請分別開單計稅者，則必須另外附加相關申請書。