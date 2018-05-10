【港股午評】三大重磅股歸位 挑戰三萬一非夢想？

「大師兄歸位」，還記得這一句對白嗎？若還記得，便肯定閣下是周星馳的粉絲。不錯，這是電影《少林足球》內其中一句對白。今日大市暫時重回30800點，實在多得三位師兄協助。哪三位師兄？就是三大重磅股騰訊控股(00700-HK)﹑匯豐控股(00005-HK)及友邦(01299-HK)發力，讓大市得以上揚。至於午後大市是否可以再下一城，攻破31000點？不應存有太多幻想，惟投資者仍要考慮，當大市處於31000點時，是否到了準備減磅的時間。

恆生指數中午收市報30805點，升269點；國企指數中午收市報12239點，升54點，成交額為501.95億元。

三大重磅股中，匯控表現略為疲弱，只有1%升幅，反而騰訊及友邦均錄得逾2%升幅，騰訊更重上400元水平。既然今早大市上升動力是來自三大重磅，是否等同於有關假突破，又或者假見底的情況不會出現。不時在文章內建議投資者忍手，又或是建議投資者「少做少錯」的筆者，是否一個「阻人發達」之徒？筆者仍堅信目前大市只屬上落牛皮市，整體形勢未見有大改變，亦相信就算大市攀升至31000點，亦不見得大市走勢有明顯改變，所以投資者不應今早大市攀升，甚至後市可挑戰31000點便認為市況已好轉。還是相信大市出現較大幅度調整機會7高，29500點仍有機會下試。所以投資者不應因為三大重磅股今日發力，便過份興奮。

不過今日焦點仍是長和(00001-HK)及長實集團(01113-HK)。論表現兩者可以說是平平，可是今日為主席李嘉誠最後一次出現股東會，之後便會榮休並轉任為集團資深顧問。李嘉誠更明言會在股東會後與傳媒會面，屆時會否為香港經濟及樓市把脈？這不單對長和及長實股價帶來影響，亦會影響市場人士對環球及香港經濟前景的判斷，所以值得投資者今午花時間聽一聽李嘉誠的記者會。

油股仍延續升勢，但是已經連升2.5個交易日後，油股會否出現調整？相信機會不少。所以已有貨者不應考慮加注，若此刻手上未有者，可待油股出現調整時才出手。無疑而花時間等待，但至少值博率較目前為高。

晶片股今日普遍上揚，其中華虹半導體(01347-HK)半日升幅達7%。要追貨？目前相關股份升幅太驚人，暫不值得追貨。

2018年5月10日中午12時56分

文﹕張偉倫

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