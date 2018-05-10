港股盤前—風險胃納看似回升之中

今天推介股份：

中海油田服務（2883）- 詳見第一點簡評

1）受惠於油股上漲，港股週三反覆做好，收市報升 133 點。但成交金額卻按日大跌約 18% 至 843 億，是 2018 年的新低（不計 2 月 15 日大除夕的半日市）。滬深港通成交金額也按日大跌近約 26% 至 104 億，淨流入金額約 4 億。板塊方面，美國制裁伊朗令油股及油服股一枝獨秀，內房股也表現不俗。相反，澳門博彩、汽車和內地電力股則有壓力。另外，值得一提的是近日有 4 間公司成功轉手而股價大升 （賣殼），分別是 SHIS (1647)、膳源（1632）、劍虹（1557）及錢唐（1466）。做空方面，佔大市成交輕微上升至 10.6%。牛熊証方面，熊証重貨區上移至 30900-30999，但 30600-30899 這區域也有一定數量；牛証則仍在 29700-29799。

簡評：五窮月先獲 3 連跌再 3 連升，但依舊是在上落區 29800-31000 裏徘徊。昨天的升巿雖則再次沒有成交配合，但在 A 股欠缺表現及滬港通淨流入減少下巳算不俗；也成功升進了昨天的第一個熊証重貨區。之前曾說過在沙特阿美 IPO 前，油價是易升難跌；如今再有美國退出伊朗核協議，忽然令筆者想起川普所說的油價被人為做高！幽默後言歸正傳，久沉的油服公司應比接連做高的 3 桶油更有值博率；宏華（196）、海隆（1623）及中海油田服務（2883）等的市帳率在昨天急升後仍低於 1。安東油田（3337）則剛升破 1。在這之中，筆者偏向選擇市值較大的中海油服。

港交所（388）昨午公佈第一季佳績卻碰上 2018 年最低成交量的交易日，諷刺之餘，投資者如今短線關注的，應是新股上市而非成交量。這麼多殼股能「金蟬脫殼」，港交所以往的新股上市審查基準所致也。澳門博彩和內地電力股的回調或許是市場風險胃納增加的預兆，因兩個板塊均可算是近月的避風港。基本因素而言，兩者㫮可取。

2）受能源股帶動，美國三大指數反覆向上。道指上升 182 點或 0.75%。標指和納指則上升 0.97% 及 1%。十年期國債債息上升至 3.006%。（市場認為是投資者在政府拍賣 250 億美元的長期債劵之前抛售所至）另外，恐慌指數 VIX 跌至 3 個月之低位。港股 ADR 收升約 172 點，拆合等於恆指 30708 點。

3）個股消息

利好：

舜宇（2382）- 4 月份手機鏡頭出貨量按年升 60.9%，按月亦升 16.7%，主要受惠於公司手機鏡頭的市場份額上升。

中航科工（2357）- 獲中國證監會正式批准，參加 H 股全流通試點項目。

佳兆業（1638）、華潤置地（1109）- 4 月銷售均提速

4）新股訊息：有五隻週五上市的新股會在今天開市前公佈招股結果，這包括 HPC(1742)、成峰高教（1752）、全達電器（1750）、捷榮（2119）及精雅印刷（8391）。