華爾街日報：騰訊音樂正謀求IPO承銷商 估值高達250億美元

根據《華爾街日報》報導，中國最大音樂串流媒體公司騰訊音樂娛樂集團正準備進行 IPO，並正與多家銀行進行承銷談判中。

報導指出，Spotify Technology SA (SPOT-US) 的成功上市掛牌是騰訊音樂的動力。如果一切按計畫進行，IPO 將在 2018 年下半年正式進行，預計將是今年最大的 IPO 之一。據傳該公司可能在美國上市，但還沒有最終確定。

去年 IPO 市場疲軟，部分原因在於初始硬幣發行 (ICO)，這是企業籌集資金但仍保有股權的方式。然而，由於監管機構採取了更嚴格的 ICO 產品監管措施，IPO 重獲市場青睞。

《華爾街日報》報導估計，騰訊音樂籌資金額可能高達 250 億美元，這是近期私有交易的估值。這個價格反映了瑞典音樂串流媒體 Spotify 在 2017 年因互換股份而購買了該公司 9%，因此估值從 125 億美元急劇上升。

《華爾街日報》指出，如果 IPO 能募到最高值，它將成為有史以來在美國上市的第四大科技股 IPO。

由於與騰訊控股 (0700-HK) 的關係，騰訊音樂串流媒體業務引起市場轟動。騰訊控股持有騰訊音樂超過 50% 的股份，騰訊音樂通過其 QQ 音樂平台和其他移動 app 每月擁有 7 億活躍用戶。

騰訊音樂成立於 2016 年中，是由騰訊控股收購中國音樂公司的控股權後，將其與騰訊現有的串流媒體業務結合而成。