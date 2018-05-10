【大行報告】建銀國際：4月香港流動性指數繼續走弱

建銀國際證券發錶香港市場資金流動性報告稱，過去一個月，香港市場流動性指數繼續顯示惡化的流動性狀況，指數在4月中創下4個月内最低。4月市場主要流動性指標大體錶現疲軟，由於資本流出和普遍低迷的市場情緒限製了流動性。

美元對港元匯率在4月終於達到可兌換保證弱端，引發了金管局的幹預。因此，香港銀行間同業拆息利率迅速上升，而4月市場總結餘則下跌512億港元。雖然港元短暫回升，但該行預計未來數月可兌換保證弱端將會被再度試探。利率將可能繼續上漲，而LIBOR-HIBOR息差則可能繼續收窄。

4月香港外匯儲備在資本外流中下跌59億美元至4,344億美元，為2013年1月以來最大下跌。

南港流量4月繼續放緩，由2,020億港元跌至1,120億港元。這一減速反映了兩方面因素：(1)南向連接本月僅有13個交易日(3月為22個);(2)在市場持續謹慎氣氛中，南向交易的日平均流量由100億港元下跌至86億港元。

香港市場流動性指數與恒生指數之間的累積差值4月加速擴大。巨大的差值繼續指向未來幾個月市場的進一步調整。

隨著市場進入區間震蕩格局，4月下半個月市場波動性下降。未來幾個月，中美貿易談判和地緣政治因素的不確定性可能導緻波動性再次擡頭。此外，收益率上升繼續增加了市場風險。該行短期的基本情景為區間震蕩繼續保持，同時風險向下行方向調整。

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