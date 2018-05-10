一季度全球智能手機出貨量排名：華為穩坐第三 小米持續激增

近日，IHS Markit發布了2018年第一季度全球智能手機出貨量報告。報告顯示，2018年第一季度全球智能手機出貨34550萬台，季度環比下滑11%，年度同比增長2%。

具體廠商來看，除華為和小米分别同比增長14%和129%以外，大多數品牌銷量均同比下滑。

市場排名方面，三星一季度智能手機出貨為7800萬部，市場份額22%，依然排名第一;蘋果一季度出貨5200萬台，市場份額15%，位居第二。

華為一季度出貨量3930萬台，市場份額11%，同比增長14%，排名第三;小米增幅最為迅猛，一季度出貨量2930萬台，市場份額增至8%，同比大漲129%。小米已經把連續兩個季度出貨排名維持在全球第四的位置，同時把OPPO、vivo壓到第五和第六的位置。

OPPO、vivo一季度分别出貨2590萬、2120萬台，市場份額分别為7%、6%。之後是LG、摩託羅拉、中興、TCL-阿爾卡特。

IHS認為，由於小米持續的增長和類似的價格策略覆蓋，如今金立，魅族，TCL和聯想品牌的復蘇顯得十分困難。

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