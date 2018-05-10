舜宇光學(02382-HK)升3.873%

舜宇光學科技(02382-HK)現報147.5元，升5.5元，升幅為3.873%，股價創10日新高。成交35.39萬股，成交額為5220萬元。

舜宇光學公布，2018年4月，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量達196.7萬件，環比減少8.7% ，同比減少20.6%;手機鏡頭出貨量達7084.8萬件，環比增長16.7%，同比上升60.9%;車載鏡頭出貨量達325.8萬件，環比增長14.0%，同比上升31.0%;其他鏡頭出貨量達604.8萬件，環比增長109.8%，同比上升103.4%。

光電産品方面，手機攝像模組出貨量達2857.7萬件，環比增長14.4% ，同比增長35.4%;其他光電産品出貨量達72.5萬件，環比減少0.7%，同比減少3.4%。光學儀器方面，顯微儀器出貨量約1827.1萬件，環比減少4.8%，同比增長16.7%。

此外，手機鏡頭出貨量同比上升60.9%，環比上升16.7%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。

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