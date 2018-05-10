首個機構等級「加密貨幣指數」出爐！彭博、銀河數位聯手打造

彭博與銀河數位資產管理公司（Galaxy Digital Capital Management）今 (9) 日共同推出了一款加密貨幣指數，銀河數位是由大富豪、前對沖基金經理 Michael Novogratz 所領導。

彭博公告指出，該指數名為「彭博銀河加密指數 Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)」，旨在追蹤加密貨幣市場中「最大、流動性最高的表現」，為市場加權且衡量 10 種美元交易的加密貨幣表現，即比特幣 (BTC)、比特幣現金 (Bitcoin Cash)、以太坊 (ETH)、以太坊經典 (ETC)、門羅幣 (XMR)、瑞波幣 (XRP)、Zcash、EOS、萊特幣 (Litecoin) 和達世幣 (Dash)。

BGCI 指數權重包括了以下 10 種加密貨幣：

Bitcoin ​​​ 30.00% Ethereum​​​ 30.00% Ripple 14.14% Bitcoin Cash 10.65% EOS 6.11% Litecoin 3.77% Dash 1.67% Monero 1.66% Ethereum Classic 1.00% Zcash 1.00%

該指數成分多元化遍佈不同數位資產的類別，包括價值儲存、交易媒介、智慧契約協議和隱私資產。

彭博表示，該指數的創立標示著數位資產領域演進很重要的一步，加速投資者多元化曝險，以及獨立基準指數。

BGCI 採用的規則方法和數據來源均經過彭博和銀河數位公司的盡職調查流程 (DDU)。

該指數由彭博指數服務有限公司 (Bloomberg Index Services Limited) 擁有和管理，並與銀河數位聯合打造，作為彭博指數家族的新成員，BGCI 為加密貨幣市場提供了首個機構等級基準。

彭博指數全球產品經理 Alan Campbell 表示，「今天推出的 BGCI 反映我們客戶對加密貨幣不斷增加的興趣，該指數將我們嚴格的指數建構方法帶入加密貨幣中，且將提供投資者衡量廣泛市場表現一套更透明的基準。」

Michael Novogratz 表示，「BGCI 為加密貨幣市場帶來前所未有的透明性，我們很高興能藉由創造 BGCI 來推動分散化革命。」

銀河數位的資產管理部門負責人 Steve Kurz 補充說，「我們很高興能與彭博合作創建 BGCI，該指數的獨立性和基於規則的方法，為加密貨幣生態系統提供強勁的基礎，使其能繼續成長和成熟。」